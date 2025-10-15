Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul Türkiye’ye geliyor!

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Josef Hinterseher, Berlin'de yaptığı açıklamada Wadephul'un 17 Ekim Cuma günü Ankara'yı ziyaret edeceğini belirtti. Görüşmede iki ülke dışişleri bakanlarının Gazze'deki son gelişmeleri kapsamlı biçimde ele alacağı ifade edildi.

"GAZZE'DEKİ DURUM ÖNCELİKLİ GÜNDEM"

Görüşmelerin ana konusunun Gazze'deki durum olacağına işaret eden Hinterseher, "Orada hayatta kalan esirlerin kurtarılmasının ardından insani durumun hızla iyileştirilmesi ve 20 maddelik planın diğer maddelerinin uygulanmasına geçilmesi öncelikli konular arasında yer alıyor." dedi.

Sözcü, Bakan Wadephul'un Ankara'ya ilk ziyareti olacağını kaydetti.