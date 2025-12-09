Almanya Dışişleri Bakanlığı: “Uzlaşmaya varılabilecek bir metnin ortaya çıkacağından henüz emin değiliz”

Wadephul, Çin'in teknoloji üssü Guangzhou ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Günün sonunda uzlaşmaya varılacak bir metin ortaya çıkacağından emin değilim." dedi.

"TOPRAK MESELESİ EN ZOR BAŞLIKLARDAN"

Süreçteki en kritik noktanın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü olduğuna dikkat çeken Wadephul, "Toprak meselelerinin en zor konular arasında olduğu başından beri belliydi." ifadelerini kullanarak, bu konuda karar vericinin yalnızca Ukraynalılar olduğunu vurgulayan Wadephul, "Bu kararların onlar için kolay olmayacağı da tamamen açıktır." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi Kiev'e sunulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planı istişare etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundan talep ettiği topraklar için, "Dürüst olmak gerekirse, ne Ukrayna yasaları ne anayasamız ne de uluslararası hukuk uyarınca buna kesinlikle hakkımız yok." ifadesini kullanmıştı.