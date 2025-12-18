Almanya dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasından yana: Ukrayna için en iyi seçenek olacaktır

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.

Zirvede ele alınacak iki önemli konudan birinin Ukrayna'ya destek konusu olduğunu ifade eden Merz, "Bunun için dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasını istiyorum. Bundan daha iyi bir seçenek göremiyorum." dedi.

Merz, bu konuda bir sonuca ulaşılabileceği izlenimi taşıdığını belirterek, AB'ye üye ülkelerin, özellikle Belçika hükümetinin çekincelerini anladığını kaydetti.

Ancak bu çekinceleri birlikte gidermeyi ve AB'den Rusya'ya yönelik güç ve kararlılık sinyali gösterecek bir yola girmeyi ümit ettiğini aktaran Merz, "Bunun ne kadar gerekli olduğu son saatlerde Rusya Devlet Başkanı'nın tepkilerinden de anlaşılıyor." diye konuştu.

Dondurulmuş Rus varlıklarına ilişkin bir gazetecinin bir sorusu üzerine de Merz, "Benim açımdan bu gerçekten tek seçenek. Esasen Ukrayna için Avrupa borçlarını mı yoksa Rus varlıklarını mı kullanacağımız konusunda bir seçimle karşı karşıyayız. Burada benim görüşüm nettir, Rus varlıklarını kullanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Merz, Rus varlıklarının bir hafta önce süresiz hareketsizleştirildiğini anımsatarak, bunun Rusya'nın artık bu varlıklara erişemeyeceği anlamına geldiğini ve bu durumda bunların AB Komisyonunun önerdiği gibi kullanılabileceğini kaydetti.