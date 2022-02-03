Almanya Rus devlet kanalını yasaklamıştı: Rusya’dan karşı hamle geldi...

Rusya'dan yapılan açıklamada, Almanya'nın söz konusu kararı neticesinde, mütekabiliyet gereği Deutsche Welle'nin Rusya'daki yayınlarına ilişkin çeşitli kararlar alındığı belirtildi.

"UYDU VE DİĞER YAYINLARININ DA SONLANDIRILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR"

Buna göre, Deutsche Welle'nin Rusya ofisinin kapatılması ve muhabirlerinin akreditasyonlarının iptal edilmesi kararının alındığına işaret edilen açıklamada, "Deutsche Welle'nin Rusya'daki uydu ve diğer yayınlarının da sonlandırılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.