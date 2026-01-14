Almanya, Grönland’a keşif çalışmaları için asker gönderecek

Açıklamada, Danimarka'nın bölgedeki güvenliği sağlamasına destek olmak için deniz alanı gözetleme kabiliyeti gibi olası askeri katkılar için çerçeve koşullarının incelemesinin hedeflendiği ifade edildi.

Alman ordusunun yarın "A400M" tipi nakliye uçağıyla 13 kişilik keşif ekibini Görnland'ın Nuuk kentinde göndereceği bilgisi paylaşılan açıklamada, keşif çalışmalarının diğer ortak ülkelerin temsilcileriyle yapılacağı kaydedildi.