Almanya hükümeti: "Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusunu oluşturacağız”

100 MİLYAR AVROLUK ÖZEL FON

Almanya o dönem orduyu profesyonelleştirme ve küçültme planları yaparken, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'da başlattığı savaş Alman ordusu açısından durumu yeniden değiştirdi.

Dönemin Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın artık ordusunu modern silahlarla donatmak ve kapasitesini artırmak için büyük yatırımlar yapması gerektiğini belirterek, bunu bir dönüm noktası olarak nitelemiş ve 100 milyar avroluk özel bir fon ayrılmasına karar vermişti.

Alman hükümeti, askeri ağırlığı artmış ve sanayi odaklı bir strateji benimserken, mevcut Başbakan Friedrich Merz, Alman ordusunun "Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusu" olacağı sözünü verdi.

ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ: ENTEGRE GÜVENLİK ANLAYIŞI

Ulusal Güvenlik Stratejisi, Almanya'nın güvenlik yaklaşımında sivil ve askeri unsurları birleştiren "entegre güvenlik" kavramını resmileştirdi.

Strateji, enerji güvenliği, ekonomik dayanıklılık, siber savunma, kritik altyapının korunması ve askeri caydırıcılık gibi alanları tek çerçevede toplarken, Berlin yönetimi risklerin artık "çok boyutlu" olduğunu vurgulayarak, savunmanın sadece orduyla sınırlı olmadığı bir model benimsedi.

Almanya savunma sanayisinde denizaltılar, korvetler, zırhlı muharebe araçları, topçu sistemleri, radar ve sensör teknolojilerinde Avrupa'nın önde gelen savunma sanayisi üreticileri arasında yer alıyor. Ayrıca ihracatta U-214 denizaltıları, Leopard tankları, Puma zırhlıları ve çeşitli hava savunma sistemleri öne çıkıyor.

Almanya hava savunma sistemlerinde de güçlü bir üretici ve ihracatçı konumunda.