Almanya hükümeti: "Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusunu oluşturacağız”
Almanya, İkinci Dünya Savaşı sonrası uygulanan sınırlamaların ardından silahlı kuvvetlerini, savunma bütçesini ve asker sayısını büyük oranda artırarak "Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusuna" sahip olmayı hedefliyor. Başbakan Friedrich Merz, ülkenin savunma stratejisinin tamamen yenilendiğini belirterek, “Avrupa’nın en güçlü ordusunu kuracağız” dedi.
Berlin hükümeti, ordusunu yeniden güçlendirmek amacıyla savunma stratejisinde kapsamlı bir dönüşüm başlattı.
Başbakan Friedrich Merz, ülkenin savunma stratejisinin tamamen yenilendiğini belirterek, "Avrupa'nın en güçlü ordusunu kuracağız" dedi. Plan kapsamında asker sayısının artırılması, modernizasyon yatırımlarının hızlandırılması ve ordunun harbe hazırlık seviyesinin yükseltilmesi öngörülüyor.
RUSYA TEHDİDİ VE ABD BELİRSİZLİĞİ BERLİN'İ HAREKETE GEÇİRDİ
Almanya'nın keskin savunma dönüşümünün ardında, Rusya'dan gelen güvenlik tehdidi, ABD'nin küresel önceliklerini değiştirmesi ve transatlantik ilişkilerdeki belirsizliklerin payının büyük olduğu ifade edildi. Berlin'in bu nedenle daha bağımsız, caydırıcı ve hızlı reaksiyon verebilen bir askeri yapıya yöneldiği belirtildi.
Bu çerçevede savunma bütçesinin tarihi seviyelere çıkarılması, modern teknolojilere yatırım yapılması ve uluslararası operasyonlarda daha etkin bir varlık gösterilmesi, Almanya'nın yeniden şekillenen güvenlik vizyonunun temel taşları olarak öne çıkıyor.
ALMAN ASKER SAYISI ARTACAK
Bugün Alman Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr), kara, deniz, hava ve siber olmak üzere dört ana bileşenden oluştuğu belirtilerek, Berlin Duvarı'nın 1989'da yıkılmasından 2020'ye kadar askeri harcamalar, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2'sinin altında kaldığı ifade edildi.
Buna neden olarak ülke savunmasında dış tehdit algısının olmaması ve Alman ordusunun Nazi döneminin bıraktığı olumsuz imaj gösteriliyordu.
Bundeswehr'in toplam personel kadrosu 2025 yazı itibarıyla 182 bin üniformalı ve 81 bin sivil olmak üzere toplam 263 bin civarında bulunurken, 2035'e kadar profesyonel asker sayısını 260 bine çıkarmayı hedefleyen Alman ordusu ayrıca muhtemel savaş dönemi için 200 bin yedek personeli de hazır tutmayı planlıyor.