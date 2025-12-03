Almanya hükümeti: "Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusunu oluşturacağız”

Almanya, İkinci Dünya Savaşı sonrası uygulanan sınırlamaların ardından silahlı kuvvetlerini, savunma bütçesini ve asker sayısını büyük oranda artırarak "Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusuna" sahip olmayı hedefliyor. Başbakan Friedrich Merz, ülkenin savunma stratejisinin tamamen yenilendiğini belirterek, “Avrupa’nın en güçlü ordusunu kuracağız” dedi.

AA

Berlin hükümeti, ordusunu yeniden güçlendirmek amacıyla savunma stratejisinde kapsamlı bir dönüşüm başlattı.

Başbakan Friedrich Merz, ülkenin savunma stratejisinin tamamen yenilendiğini belirterek, "Avrupa'nın en güçlü ordusunu kuracağız" dedi. Plan kapsamında asker sayısının artırılması, modernizasyon yatırımlarının hızlandırılması ve ordunun harbe hazırlık seviyesinin yükseltilmesi öngörülüyor.

RUSYA TEHDİDİ VE ABD BELİRSİZLİĞİ BERLİN'İ HAREKETE GEÇİRDİ

Almanya'nın keskin savunma dönüşümünün ardında, Rusya'dan gelen güvenlik tehdidi, ABD'nin küresel önceliklerini değiştirmesi ve transatlantik ilişkilerdeki belirsizliklerin payının büyük olduğu ifade edildi. Berlin'in bu nedenle daha bağımsız, caydırıcı ve hızlı reaksiyon verebilen bir askeri yapıya yöneldiği belirtildi.

Bu çerçevede savunma bütçesinin tarihi seviyelere çıkarılması, modern teknolojilere yatırım yapılması ve uluslararası operasyonlarda daha etkin bir varlık gösterilmesi, Almanya'nın yeniden şekillenen güvenlik vizyonunun temel taşları olarak öne çıkıyor.

ALMAN ASKER SAYISI ARTACAK

Bugün Alman Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr), kara, deniz, hava ve siber olmak üzere dört ana bileşenden oluştuğu belirtilerek, Berlin Duvarı'nın 1989'da yıkılmasından 2020'ye kadar askeri harcamalar, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2'sinin altında kaldığı ifade edildi.

Buna neden olarak ülke savunmasında dış tehdit algısının olmaması ve Alman ordusunun Nazi döneminin bıraktığı olumsuz imaj gösteriliyordu.

Bundeswehr'in toplam personel kadrosu 2025 yazı itibarıyla 182 bin üniformalı ve 81 bin sivil olmak üzere toplam 263 bin civarında bulunurken, 2035'e kadar profesyonel asker sayısını 260 bine çıkarmayı hedefleyen Alman ordusu ayrıca muhtemel savaş dönemi için 200 bin yedek personeli de hazır tutmayı planlıyor.

100 MİLYAR AVROLUK ÖZEL FON

Almanya o dönem orduyu profesyonelleştirme ve küçültme planları yaparken, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'da başlattığı savaş Alman ordusu açısından durumu yeniden değiştirdi.

Dönemin Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın artık ordusunu modern silahlarla donatmak ve kapasitesini artırmak için büyük yatırımlar yapması gerektiğini belirterek, bunu bir dönüm noktası olarak nitelemiş ve 100 milyar avroluk özel bir fon ayrılmasına karar vermişti.

Alman hükümeti, askeri ağırlığı artmış ve sanayi odaklı bir strateji benimserken, mevcut Başbakan Friedrich Merz, Alman ordusunun "Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusu" olacağı sözünü verdi.

ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ: ENTEGRE GÜVENLİK ANLAYIŞI

Ulusal Güvenlik Stratejisi, Almanya'nın güvenlik yaklaşımında sivil ve askeri unsurları birleştiren "entegre güvenlik" kavramını resmileştirdi.

Strateji, enerji güvenliği, ekonomik dayanıklılık, siber savunma, kritik altyapının korunması ve askeri caydırıcılık gibi alanları tek çerçevede toplarken, Berlin yönetimi risklerin artık "çok boyutlu" olduğunu vurgulayarak, savunmanın sadece orduyla sınırlı olmadığı bir model benimsedi.

Almanya savunma sanayisinde denizaltılar, korvetler, zırhlı muharebe araçları, topçu sistemleri, radar ve sensör teknolojilerinde Avrupa'nın önde gelen savunma sanayisi üreticileri arasında yer alıyor. Ayrıca ihracatta U-214 denizaltıları, Leopard tankları, Puma zırhlıları ve çeşitli hava savunma sistemleri öne çıkıyor.

Almanya hava savunma sistemlerinde de güçlü bir üretici ve ihracatçı konumunda.