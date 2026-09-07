Almanya için dönüm noktası
Almanya'da Saksonya-Anhalt eyalet meclisi seçimini, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) kazandı. Alman Birinci Televizyonu ARD'nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre AfD, eyalette oy oranını 23.7 puan artırdı ve yüzde 44.5 ile birinci çıktı. Sandık çıkış anketleri AfD'nin eyalet meclisinde tek başına çoğunluk olma hedefini kıl payı kaçırdığını, eyalet hükümeti kurabilmek için koalisyona ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Seçimde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), 18.6 puan kaybederek yüzde 18.5 ile ikinci parti oldu. Sol Parti de 1.5 puan kayıp yaşayarak yüzde 9.5 ile sandıktan üçüncü, Yeşiller yüzde 9 ile dördüncü parti çıktı.