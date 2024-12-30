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Giriş Tarihi: 30.12.2024 20:50

Almanya İçişleri Bakanı’ndan Noel pazarı saldırganı yorumu: “Saldırganın akıl sağlığının yerinde olmadığına dair belirtiler var”

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Saksonya- Anhalt eyaletinde Noel pazarına saldırı düzenleyen saldırgan hakkında açıklama yaptı. “Saldırganın akıl sağlığı yerinde olmadığına dair belirtiler var” dedi.

İHA
Almanya İçişleri Bakanı’ndan Noel pazarı saldırganı yorumu: Saldırganın akıl sağlığının yerinde olmadığına dair belirtiler var

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Saksonya-Anhalt eyaletine bağlı Magdeburg kentinde Noel pazarına düzenlenen araçlı saldırı hakkında konuştu. Faeser, Suudi Arabistan uyruklu saldırganın akıl sağlığının yerinde olmadığına dair belirtiler olduğunu ifade etti.

Faeser, saldırganın patolojik bir ruh haline dair çarpıcı işaretler olduğunu belirterek, saldırının ardından psikolojik olarak rahatsız olan ve kafası komplo teorileriyle dolu potansiyel faillerin nasıl takip edileceği konusunda dersler çıkarılması gerektiğini aktardı. Faeser, "Bu tür saldırganlar herhangi bir tehdit profiline uymuyor" dedi.



NE OLMUŞTU?

Magdeburg kentindeki Noel pazarına 20 Aralık'ta düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 205 kişi de yaralanmıştı. Suudi Arabistan uyruklu saldırgan Taleb al-Abdulmohsen polis tarafından tutuklanırken, al-Abdulmohsen'in İslam karşıtı, siyonizm destekçisi ve aşırı sağcı olduğu ifade edilmişti.

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Almanya İçişleri Bakanı’ndan Noel pazarı saldırganı yorumu: “Saldırganın akıl sağlığının yerinde olmadığına dair belirtiler var”
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