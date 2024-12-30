Almanya İçişleri Bakanı’ndan Noel pazarı saldırganı yorumu: “Saldırganın akıl sağlığının yerinde olmadığına dair belirtiler var”

Faeser, saldırganın patolojik bir ruh haline dair çarpıcı işaretler olduğunu belirterek, saldırının ardından psikolojik olarak rahatsız olan ve kafası komplo teorileriyle dolu potansiyel faillerin nasıl takip edileceği konusunda dersler çıkarılması gerektiğini aktardı. Faeser, "Bu tür saldırganlar herhangi bir tehdit profiline uymuyor" dedi.