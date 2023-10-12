Almanya İsrail için kolları sıvadı: İHA’ların ardından şimdi de savaş gemisi gündemde!

"İSRAİL'E SALDIRMAYIN"

Öte yandan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk ve gerilimi azaltma konusunda önemli rol oynayabileceğini söyledi. Scholz, Federal Meclis'te İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalarla ilgili konuşma yaptı.

Bölgedeki herkesi İsrail'e karşı daha fazla düşmanca eylemlerden kaçınmaya çağıran Scholz, "Mesajımız açık; İsrail'e saldırmak affedilmez bir hata olur." dedi. Gazze ile de görüşme kanalları bulunan Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ile yakın temasta olduğunu, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini, bunun yanı sıra ülkesinin önemli arabulucu rolü bulunan ve bunu kullanan Katar Emiri'ni (Berlin'de) kabul edeceğini aktaran Scholz, "Her üçü de mevcut durumda arabuluculuk etme ve gerilimi azaltmada önemli bir rol oynayabilir." dedi.

Scholz, bu dramatik durumda, yardımcı olabilecek tüm kanalları kullanmamanın sorumsuzluk olacağını ifade ederek, "Bunu İsrail ile yakın koordinasyon içinde ve Hamas'ın kaçırdığı kişiler için yapıyoruz." diye konuştu.