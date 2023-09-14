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Giriş Tarihi: 14.9.2023 21:59

Almanya Karabağ'daki sözde seçimi tanımadığını duyurdu

Almanya, Karabağ'daki sözde "cumhurbaşkanı seçimini" tanımadığını bildirdi. Yapılan açıklamada, Alman hükümetinin, Ermenistan ve Azerbaycan'ın uluslararası alanda tanınan sınırlar içindeki toprak bütünlüğünü kabul ettiği belirtildi

AA
Almanya Karabağ’daki sözde seçimi tanımadığını duyurdu

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Alman hükümeti Karabağ'ın bağımsızlığını ve yapılan seçimleri tanımıyor. Almanya, Avrupa Birliği ile beraber Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ihtilafın kalıcı şekilde çözülmesi için çaba sarf ediyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Alman hükümetinin, bu ülkelerin uluslararası alanda tanınan sınırlar içindeki toprak bütünlüğünü kabul ettiği belirtildi.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki gayrimeşru Ermeni güçleri, kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanı seçimi" düzenlemişti.

Azerbaycan yönetimi ise Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen sözde seçimi "ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saldırı niteliğinde bir hareket" olarak nitelendirerek kınamıştı.

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Almanya Karabağ'daki sözde seçimi tanımadığını duyurdu
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