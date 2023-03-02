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Giriş Tarihi: 2.3.2023 16:07

Almanya Mauritius seferini yapan uçakta korku dolu anlar: 20 yaralı

Almanya'nın Frankfurt kentinden Mauritius'a gitmek üzere hareket eden uçak türbülansa girdi. Şiddetli türbülans nedeniyle 20 kişi yaralandı.

AA
Almanya Mauritius seferini yapan uçakta korku dolu anlar: 20 yaralı

Almanya'nın Frankfurt şehrinden Afrika ada ülkesi Mauritius'a giden uçağın türbülansa girmesi sonucu 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Alman Haber Ajansı'na (DPA) konuşan havayolu şirketi sözcüsü, Frankfurt'tan Mauritius'a hareket eden "Condor DE2314" sefer sayılı uçağın, inişten 2 saat önce türbülansa girdiğini söyledi.

Sözcü, türbülansın yol açtığı sarsıntı nedeniyle aralarında kabin görevlilerinin de bulunduğu 20 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralıların sağlık kontrolünden geçirildiğini aktaran sözcü, türbülans sırasında uçak kabininin de hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

272 yolcu ve 13 kişilik mürettebatın bulunduğu uçak, yerel saatle 06.29'da Mauritius'un başkenti Port Louis yakınlarındaki bir havaalanına güvenli iniş yaptı.

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Almanya Mauritius seferini yapan uçakta korku dolu anlar: 20 yaralı
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