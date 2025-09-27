Almanya ordusuna yetki: ‘İHA’ları vurun’

Son günlerde Danimarka ve Norveç'te bazı havaalanları üzerinde insansız hava araçları tespit edildi. Bu nedenle havaalanları geçici olarak kapatılırken, Danimarka'nın en büyük askeri üssü üzerinde de bir İHA görüldü.

ALMANYA SINIRINDA YENİ İHLAL

Almanya'nın Schleswig-Holstein Eyaleti İçişleri Bakanlığı, cuma akşamı Danimarka sınırındaki eyalette insansız hava aracı ihlali yaşandığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.