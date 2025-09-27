Almanya ordusuna yetki: ‘İHA’ları vurun’
Alman hükümeti, Avrupa genelinde son dönemde yaşanan insansız hava aracı (İHA) ihlallerinin Rusya ile gerginliği artırmasının ardından ordusuna insansız hava araçlarını vurma izni vereceğini ifade etti.
Son günlerde Danimarka ve Norveç'te bazı havaalanları üzerinde insansız hava araçları tespit edildi. Bu nedenle havaalanları geçici olarak kapatılırken, Danimarka'nın en büyük askeri üssü üzerinde de bir İHA görüldü.
ALMANYA SINIRINDA YENİ İHLAL
Almanya'nın Schleswig-Holstein Eyaleti İçişleri Bakanlığı, cuma akşamı Danimarka sınırındaki eyalette insansız hava aracı ihlali yaşandığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
RUSYA ŞÜPHESİ
Resmi makamlar tarafından kanıt paylaşılmamakla birlikte, söz konusu ihlallerde şüphelerin Rusya üzerinde yoğunlaştığı ifade edildi.
YENİ DÜZENLEME TARTIŞILIYOR
Bild gazetesine göre Alman hükümetinin, insansız hava araçlarının insan hayatı veya kritik altyapı için ciddi tehdit oluşturduğu durumlarda ordunun müdahalesine izin verecek bir düzenleme üzerinde çalıştığı ifade edildi. Haberde, karar yetkisinin Savunma Bakanlığı'na devredilebileceği aktarıldı.