Almanya, Rus devlet kanalının Almanca yayın yapan kanalını yasakladı

Almanya'da bir yayın düzenleyicisinden yapılan açıklamada Moskova ile Batı arasında artan gerilimler nedeniyle Rus devlet yayını olan RT'nin Almanca yayın yapan kanalına yasak geldiği söylendi.
"LİSANSA SAHİP DEĞİL"
Alman Düzenleyici Kurum Yetki ve Gözetim Komisyonu konuyla ilgili açıklama yaparak söz konusu kanalın gerekli yayın lisansına sahip olmadığını söyledi.
YANIT GELDİ
RT'den de konuyla ilgili yanıt geldi. Yayın Yönetmeni Anne Belnika şu ifadelere yer verdi:
Bugün Alman düzenleyici MABB, prodüksiyon şirketi RT DE Oroductions'un Eutelsat uydusu, akıllı Tv, RT web sitesi uygulaması ve Odyssey platformunda yayınını durdurması gerektiğine dair bir karar yayınladı. Ancak bu durum saçma, çünkü RT DE TV, prensip olarak Avrupa'da ve başka yerde yayın yapmıyor. Şirket, yalnızca sırasıyla Almanya ve diğer 32 Avrupa ülkesine çeşitli programlar üretiyor.
"LİSANSIMIZ UYGUN"
Söz konusu lisans, Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi de dahil olmak üzere tüm yasa ve yönetmeliklere uygun. Bu karara karşı dava açacağız. Ayrıca RT DE TV yani Almanca kanal, Moskova'da yayın yapmaya devam edecek."