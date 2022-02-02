Almanya, Rus devlet kanalının Almanca yayın yapan kanalını yasakladı

YANIT GELDİ

RT'den de konuyla ilgili yanıt geldi. Yayın Yönetmeni Anne Belnika şu ifadelere yer verdi:

Bugün Alman düzenleyici MABB, prodüksiyon şirketi RT DE Oroductions'un Eutelsat uydusu, akıllı Tv, RT web sitesi uygulaması ve Odyssey platformunda yayınını durdurması gerektiğine dair bir karar yayınladı. Ancak bu durum saçma, çünkü RT DE TV, prensip olarak Avrupa'da ve başka yerde yayın yapmıyor. Şirket, yalnızca sırasıyla Almanya ve diğer 32 Avrupa ülkesine çeşitli programlar üretiyor.