Almanya Rus filosuna saldırıya hazırlanıyor
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş hem cephede hem de masada sürüyor. İki ülke arasındaki Hibrit ve gri gölge operasyonları yayılırken krtik alt yapı tesisleri ve depolar vuruluyor. Rusya'nın Saratov ve Volgograd bölgelerinde gece saatlerinde gerçekleşen insansız hava aracı ve füze saldırıları sonucunda bir petrol rafinerisinde ve lojistik merkezinde yangın çıkarken, sanayi tesislerinde ve konutlarda hasar meydana geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya gece düzenlediği saldırılarda ise bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Bu arada Karadeniz'de bir römorköre düzenlenen insansız hava aracı saldırısında iki Azerbaycanlı denizci öldü. Avrupa medyasına göre Leipzig Havalimanı'na yapılan İHA saldırısının ardından Almanya, Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı "gölge filosuna" karşı askeri operasyonlara hazırlanıyor. Diğer Avrupa ülkeleriyle ortak yürütülen planla, petrol gelirlerinin ve hibrit faaliyetlerin kesilmesi hedefleniyor. Öte yandan Kanada, Ukrayna ile 100 yıllık ortaklık bildirisi imzalayarak Rusya'ya karşı direniş cephesinde daha da aktif rol alacağının sinyalini verdi.
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