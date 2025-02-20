Almanya sandık başına gidiyor: İşte erken seçimin detayları

Almanya 23 Şubat Pazar günü sandık başına gidecek. Erken genel seçimlere sayılı günler kala sürecin detayları da belli oldu.

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 12:07

Almanya'da erken genel seçimlere sayılı günler kaldı. Yaklaşık 60 milyon seçmen, Federal Meclis'in (Bundestag) yeni milletvekillerini belirlemek üzere 23 Şubat Pazar günü sandık başına gidecek. Ülke genelindeki seçim merkezlerinde kurulscsk sandıklarda yerel saatle 08.00 ile 18.00 arasında oy kullanabilecek. Federal İstatistik Ofisi'nin son verilerinde seçmenin yaklaşık 30,6 milyonunun kadın, 28,6 milyonunun erkek olduğu kaydedildi. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısının ise yaklaşık 2,3 milyon olduğu bilgisi yer aldı. Federal Seçim Yasası'na göre, 18 yaşına giren Alman vatandaşı olup, en az 3 aydır Almanya'da yaşayanlar oy kullanabilecek. Yurt dışında ikamet eden Almanlar da özel düzenlemeler kapsamında başvuru yapmaları halinde oylarını kullanabilecek.

GÖZLER GÖÇMEN KÖKENLİLERİN OYLARINDA Almanya'da yetişkin nüfusun dörtte birine denk gelen yaklaşık 17,1 milyon kişinin göç geçmişi bulunurken bu kişilerin 7,1 milyonu Alman vatandaşlığı bulunduğu için oy kullanma hakkına sahip. Mediendienst Integration sitesine göre, Almanya'daki Türk kökenli Alman vatandaşı seçmen sayısı 982 bin olurken Almanya'daki Türk kökenli seçmen ile ilgili çalışmaları bulunan Almanya Türk Toplumuna göre, son yıllardaki vatandaşlık başvurularıyla birlikte bu sayı 1 milyonun üzerinde bulunuyor. 29 PARTİ YARIŞA KATILIYOR Federal Seçim Komisyonu Ocak ayı başında Federal Seçimlere katılım için yaptığı ilk değerlendirmede, 41 partinin ön şartları karşıladığı ve seçimlere katılma hakkı olduğunu tespit etti. Ancak gelinen süreçte 41 partiden yalnızca 29'u Federal Seçimlere katılıyor. Bu çerçevede Almanya'daki seçmenler, 29 parti ve 4 bin 506 milletvekili adayı için oy kullanacak. Seçimlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hristiyan Demokrat Parti (CDU), Hristiyan Demokrat Birlik (CSU), Yeşiller/Birlik, Hür Demokrat Parti (FDP) ile Almanya için Alternatif Partisi (AfD) meclise girebilecek partiler arasında öne çıkıyor. ANKET SONUÇLARINDA KİM ÖNDE? Yüzde 5 seçim barajının bulunduğu Almanya'da seçime sayılı günler kala farklı şirketler tarafından yapılan anketlere göre, ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 27-30 oyla birinci sırada yer alırken, aşırı sağcı AfD Partisi yüzde 20 ile ikinci sırada yer alıyor. SPD yüzde 15-17 bandında yer alırken, Yeşillerin ise yüzde 14 oy oranı bulunuyor. Hür Demokrat Parti ve Sol Parti ise ocak ayında yapılan anketlerde, yüzde 5 barajını geçemezken son kamuoyu yoklamaları iki partinin Meclise girebilecek oy oranına ulaşabileceğini ortaya koydu.