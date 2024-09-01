Almanya sandık başında: Gözler aşırı sağda

Almanya'nın Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde seçmenler bugün sandık başında. Söz konusu seçimler, Başbakan Olaf Scholz'un liderliğini yaptığı Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin kaderini de etkileyebilir. Seçimlerde aşırı sağın olası başarısına karşı uyarılar yapılıyor. Gözler, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) performansına çevrilmiş durumda. İki eyalet için seçimler öncesi yapılan anketlerde AfD Partisi birinci, Saksonya'da ise ikinci sırada görülüyor. AfD, 9 Haziran'da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde bir önceki seçimlere göre oylarını 4.9 puan artırarak yüzde 15.9'a ulaşmıştı.