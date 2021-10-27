Almanya Şansölyesi Merkel Filistin meselesinde çözüm önerisini açıkladı

Şansölye Merkel, Filistin-İsrail sorunu konusunda barışa bağlılığından dolayı Ürdün Kralı Abdullah'a teşekkür etti. Ürdün'ün Mescid-i Aksa ve Kudüs vakıflarının resmi hamisi olduğunu hatırlatan Merkel, "Bu, çok önemli ve özel bir görev. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kral Abdullah ise Merkel'in çeşitli krizleri çözme konusundaki kararlılığını övdü. Merkel'in dürüstlüğü ve bağlılığının iş birliği için önemli olduğunu belirten Abdullah, "Her zaman mantığın sesi ve insan onurunun parlayan bir örneği oldunuz." diye konuştu.

Abdullah, Merkel'in dünyayı daha zengin ve daha barışçıl bir yer haline getirmeye çalıştığını sözlerine ekledi.