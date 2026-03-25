Almanya: Savaş feci bir hataydı

Avrupa'dan Trump'a karşı İran savaşına dair eleştiriler en üst seviyelerde gelmeye devam ediyor. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının siyasi açıdan "feci bir hata" olduğunu belirterek, bunun önlenebilecek ve gereksiz bir savaş olduğunu söyledi. Öte yandan Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon, ABD'nin giderek "öngörülemez bir müttefik" haline geldiğini belirterek "Bunun güvenliğimiz üzerinde etkisi var" dedi.