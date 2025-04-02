Almanya savaşa hazırlanıyor

Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa ülkesi Almanya'nın savunma politikalarını değiştirdi. Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamada Rusya'nın 'gerçek bir tehdit' olduğunun altını çizerek zorunlu askerliğe geri dönüşün "kesinlikle" gerekli olduğunu vurguladı. Breuer, NATO'nun da dört yıl içinde gelmesi muhtemel bir saldırıya hazır olması gerektiğini belirtti. Öte yandan Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), dün itibarıyla Litvanya'ya kalıcı olarak 45. Zırhlı Tugay'ı konuşlandırmaya resmen başladı. Bunun İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Alman ordusunun Almanya dışında ilk kez kalıcı olarak konuşlandırılması olacağı vurgulanıyor.