Almanya Savunma Bakanlığı: Ordudan 20 bin mermi çalındı

İlk incelemelere göre, mühimmat yüklü kamyonun bir sivil lojistik firması tarafından geceden sabaha kadar güvenliksiz bir alanda bırakıldığı tespit edildi. Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, ordu için mühimmat taşımacılığı yapan bir nakliye firmasına ait kamyonun Magdeburg yakınlarındaki Burg kasabasında bir sanayi bölgesinde bulunan korumasız bir park yerine bırakıldığını doğruladı.

KIŞLADA ORTAYA ÇIKTI

Gece saatlerinde kamyonun kasasını açan hırsızlar, çok sayıda mühimmat kutusunu alarak kaçtı. Hırsızlık, kamyon şoförünün ertesi gün mühimmatı teslim etmek için yakındaki kışlaya gelmesiyle ortaya çıktı. İlk incelemede, 10 bin adet tabanca mühimmatı, 9 bin 900 adet saldırı tüfekleri için tatbikat mühimmatı ve sis mühimmatı olmak üzere toplamda yaklaşık 20 bin merminin çalındığı belirlendi. Tatbikat mühimmatının gerçek mermi niteliğinde olmadığı belirtilse de bakanlık, olayın "önemli bir güvenlik ihlali" olduğunu vurguladı.

GÜVENLİK İHLALİ VAR

Bakanlık sözcüsü, "Bu tür mühimmatın yanlış kişilerin eline geçmesine kesinlikle izin verilemez" dedi. Bakanlık, nakliye firmasının mühimmat taşımacılığı için belirlenen güvenlik şartlarına uymadığını bildirdi. Normalde bu tür sevkiyatlarda güvenliği sağlamak amacıyla iki şoförün görevli olması ve duraklama anlarında birinin aracı gözetim altında tutması zorunlu olduğu bildirildi. Ordudan sızan bilgilere göre, olayın tesadüfi bir hırsızlık olma ihtimali düşük olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, hırsızların taşıma sürecini takip etmiş olabileceğini ve şoförün konaklama kararını fırsata çevirdiği üzerinde duruluyor.