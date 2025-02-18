Almanya seçimleri Avrupa’nın kaderi olabilir

Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimlerde 5 aday başbakan olmak için yarışıyor. 2021'de Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında kurulan koalisyon hükümeti kendi içindeki anlaşmazlıklar ve çatışmalar sebebiyle 3 yıl sonra dağıldı. Mevcut Başbakan Olaf Scholz, Friedrich Merz, Robert Habeck, Alice Weidel ve Sahra Wagenknecht başbakan adayı olarak yarışıyor. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Eş Başkanı Alice Weidel'in favori adaylar arasında yer alması nedeniyle 23 Şubat'ta çıkacak sonucun Avrupa Birliği'nin geleceği açısından kritik önemde olacağı belirtiliyor.