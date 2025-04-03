Almanya şiddete teslim

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, polisin ülkede her gün yaklaşık 600 şiddet suçu kaydettiğini söyledi. Bu suçlar arasında tecavüz, soygun, adam yaralama ve cinayetlerin de yer aldığını aktaran Faeser, şiddet suçlarında çocuk şüpheli sayısının 2024'te 2023'e göre yüzde 11.3 oranında arttığına işaret etti. Faeser, 2024'te kadınlara yönelik tecavüz, taciz ve cinsel saldırılarının bir yıl öncesine göre yüzde 9.3 oranında artmasının endişe verici olduğunu vurgulayarak, kadınlar için daha güçlü koruma ve yardım sistemine ihtiyaç duyulduğunu aktardı.