Almanya siyasilerin ani ölümünü konuşuyor

ALMANYA'NIN Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde 14 Eylül'deki yerel seçimler öncesinde birçok adayın peş peşe yaşamını yitirmesi komplo teorilerine yol açtı. Aday olan 16 siyasinin vefat ettiğini açıklarken, bunların 7'sinin ırkçı Almanya için Alternatif Partisi'nden (AfD) olması komplo teorilerini körükledi. Polis, beşpolitikacının doğal nedenlerden öldüğünü diğer adayın ise intihar ettiğini bildirdi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller Partisi'nden de birçok adayın öldüğüne dikkat çekildi.