Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun (UDCG) 37. toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Almanya'nın Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini vurguladı.

Almanya'nın Ukrayna'nın en büyük destekçisi olmaya devam edeceğini ifade eden Pistorius, "Bugünkü gündem maddelerimizden biri, desteğimizi nasıl daha da genişletebileceğimizdi. Almanya olarak gelecek yıl Ukrayna'ya yaklaşık 11,6 milyar avro destek sağlayacağız." dedi.

Norveç ile birlikte ABD menşeli silah sistemlerinin Ukrayna'ya tedarik edilmesini öngören bir pakete ayrıca 300 milyon dolar katkıda bulunacaklarını aktaran Pistorius, Avrupa'da bulunmayan ABD yapımı askeri sistemlerin temin edileceğini kaydetti.

Hava savunmasının öncelikli alan olduğunu belirten Pistorius, Patriot hava savunma sistemlerine yönelik büyük ölçekli tedarik programları oluşturduklarını, IRIS-T sistemleri ve bu sistemlerde kullanılan füzelerin teslimatlarının da devam edeceğini söyledi.

Norveç ile işbirliğine de değinen Pistorius, IRIS-T füzelerinin Norveç'in NASAMS hava savunma sistemlerine entegre edilmesi için hazırlık yaptıklarını belirterek bu sayede Ukrayna'nın elindeki mühimmatın daha esnek kullanılabileceğini ifade etti.

Hava sahasının daha iyi izlenebilmesi amacıyla yeni ve yüksek performanslı radar sistemleri de sağlayacaklarını bildiren Pistorius, bu radarların gelecekte geliştirilecek hava savunma sistemlerinin önemli bir parçası olacağını kaydetti. Söz konusu sistemlerin geliştirilmesine yaklaşık 10 ülkenin katkıda bulunduğunu aktardı.

Almanya'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarında kullanılmak üzere 20 milimetrelik mühimmatın yanı sıra insansız hava araçlarına (İHA) karşı mücadelede kullanılacak mühimmat da temin ettiğini belirten Pistorius, İHA'ların savaş alanındaki önemine dikkati çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın su, elektrik ve ısınma altyapısını hedef alarak halkı zor durumda bırakmaya çalışacağını öngördüklerini dile getiren Pistorius, "Kışı yine bir silah olarak kullanıyor." ifadesini kullandı.

Pistorius, Ukrayna'nın savaş alanında edindiği deneyimlerin Alman ordusu açısından da önemli olduğunu belirterek, "Ordumuz Ukrayna'nın savaş alanında edindiği derslerden yararlanıyor." dedi.

Bu kapsamda önemli savaş verileri topladıklarını kaydeden Pistorius, birkaç hafta önce gerçekleştirilen bir askeri tatbikatta Ukrayna'nın Delta adlı savaş alanı yönetim sisteminin Alman ordusu tarafından test edildiğini açıkladı.

Pistorius, Rusya'daki stratejik askeri ve askeri amaçlı hedeflere yönelik saldırıların eleştirilmesini doğru bulmadığını belirterek, bu tür saldırıları eleştirmeyi "oldukça aptalca" olarak nitelendirdi ve Ukrayna'nın sivil altyapısına yönelik Rus saldırılarının gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi.

Boris Pistorius, "Bence bu tür saldırıları eleştirmek oldukça aptalca bir şey. Bunun yerine, Ukrayna'da her gece ve her gün sivil enerji, su ve ısıtma altyapısına yönelik terör saldırılarını eleştirmeli ve bunlardan bahsetmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör