Almanya Ukrayna’ya barış gücü gönderecek mi? Başbakan Merz açıkladı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alman basınına yaptığı açıklamada, birçok soruya ancak ateşkes sağlandıktan sonra cevap verilebileceğini söyleyerek, "O zamana kadar Ukrayna'ya kesinlikle asker gönderilmeyecek" dedi.

"AŞILMASI GEREKEN BİRÇOK ENGEL VAR"

Son kararın Alman Parlamentosu tarafından alınması gerektiğini vurgulayan Merz, "O zaman Rusya ile yapılan anlaşmanın nasıl olduğunu incelememiz gerekecek. Bu, Rusya'ya karşı yapılamaz, fakat Rusya ile yapılabilir. Muhtemelen oldukça uzun bir süre boyunca aşılması gereken birçok engel var" diye konuştu.