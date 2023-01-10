Almanya ve Çin’den Türkiye’ye övgüler

Almanyamerkezli Die Welt Gazetesi, Türkiye'nin güçlenen savunma sanayiini övdü. "Türkiye'nin bir silahlanma gücü olarak şaşırtıcı yükselişi" başlığıyla verilen haberde, Türkiye'nin iddialı bir yeniden silahlanma planı yürüttüğü belirtildi. Haberde, Türkiye'nin Almanya ile bu konuda yaşadığı kötü deneyimlerin ardından savunma sanayiinde kendi kendine yeterliliğe her geçen gün daha da yaklaştığı ifade edildi.Türkiye'nin 20 yıl önce Alman savunma şirketleri Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ve Rheinmetall'den 1000 adet "Leopard 2" muharebe tankı sipariş etmek istediğini ancak 7 milyar euroluk anlaşmadan bir sonuç çıkmadığı aktarılarak şunlar kaydedildi: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bunun yerine Türkiye'nin kendi kendine silah tedarik eden bir ülke haline gelmesini istiyor. Silah ithalatına bel bağlamak yerine kendi güçlü savunma sanayiini kuruyor. Buna insansız hava araçları, tanklar, savaş uçakları, obüsler ve savaş gemilerinin üretimi de dahil."ÇİN'inönde gelen gazetelerinden People's Daily'deki haberde Milli Muharip Uçak'a geniş yer ayrıldı. "Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı görücüye çıktı" başlığı atılan haberde, yeni nesil savaş uçağının emsallerinden çok daha önde olduğu yazıldı. Türkiye'nin geliştirdiği insansız hava araçları hakkında da "Türkiye beşinci nesil savaş uçağı ve SİHA kombinasyonuyla hem insanlı hem de insansız bir hava muharebe sistemi oluşturmayı istiyor" ifadelerine yer verildi.