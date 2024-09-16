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Giriş Tarihi: 16.9.2024 16:12

Almanya'da 2 Türk yangında hayatını kaybetmişti: Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama!

Almanya'nın Eberswalde kentinde bir evde çıkan yangında, bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlun hayatını kaybetti. Alman polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olayla yerel makamlar tarafından soruşturma başlatıldığını bildirildi.

DHA
Almanya’da 2 Türk yangında hayatını kaybetmişti: Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama!

Almanya'nın başkenti Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde kentinde bir evde çıkan yangında, bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlun hayatını kaybetti. Binanın alt katında bir döner dükkanı bulunduğu ve yangının çıkış sebebinin bilinmediği belirtildi. Alman polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Almanya'nın Eberswalde şehrinde dün (15 Eylül) çıkan bir yangında iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili yerel makamlar tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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Almanya'da 2 Türk yangında hayatını kaybetmişti: Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama!
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