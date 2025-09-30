Almanya’da AfD’li vekilin eski çalışanına “casusluk” cezası!
Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin milletvekili Maximilian Krah’ın eski çalışanı Jian G., Çin adına casusluk yaptığı gerekçesiyle 4 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Dresden Yüksek Bölge Mahkemesi'nde görülen davada, Jian G'nin 2019-2024 yılları arasında Krah'ın Avrupa Parlamentosu'ndaki ofisinde çalışırken gizli bilgileri topladığı ve Çin makamlarına ilettiği belirtildi.
Geçen hafta görülen duruşmada suçlamaları reddeden Jian G., "Çin istihbarat teşkilatında çalışmadım ve masumum." ifadesini kullanmış, avukatı delil yetersizliği nedeniyle beraat talebinde bulunmuştu.
ORTAĞINA DA CEZA VERİLDİ
Dava kapsamında yargılanan Jian G'nin suç ortağı Çinli Yaqi X de bilgi aktardığını itiraf etti fakat casusluk faaliyetlerinden haberi olmadığını öne sürdü.
Mahkeme, Yaqi X'i de 1 yıl 9 ay hapis cezasına mahkûm etti.