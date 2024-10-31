Almanya’da akılalmaz kovalamaca! Tesadüfen fark edildi: Sırt çantasından ‘ölüm’ çıktı!

Berlin polisinden yapılan açıklamada, dün Neukölln Tren İstasyonu'nda şüphe üzerine kimlik kontrolü yapılmak istenen bir kişinin raylara atlayarak kaçmaya başladığı ve bu sırada sırt çantasını düşürdüğü ifade edildi.

Yapılan kontrolde çantada patlayıcı bulunduğu ve yakındaki park alanına götürülerek kontrollü bir şekilde imha edildiği belirtildi.