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Giriş Tarihi: 31.10.2024 13:57

Almanya’da akılalmaz kovalamaca! Tesadüfen fark edildi: Sırt çantasından ‘ölüm’ çıktı!

Almanya’da şaşırtıcı bir olay gerçekleşti. Polis kimlik kontrolünden kaçan bir şahsı kovalamaya başladı. Şüpheli sırt çantasını düşürüp kaçtı. Sırt çantasından çıkan bomba ise herkesi şoke etti.

AA
Almanya’da akılalmaz kovalamaca! Tesadüfen fark edildi: Sırt çantasından ‘ölüm’ çıktı!

Berlin polisinden yapılan açıklamada, dün Neukölln Tren İstasyonu'nda şüphe üzerine kimlik kontrolü yapılmak istenen bir kişinin raylara atlayarak kaçmaya başladığı ve bu sırada sırt çantasını düşürdüğü ifade edildi.

Yapılan kontrolde çantada patlayıcı bulunduğu ve yakındaki park alanına götürülerek kontrollü bir şekilde imha edildiği belirtildi.

Alman medyasındaki haberlerde, söz konusu çantada 500 gram TATP adlı güçlü patlayıcı madde olduğu belirtildi.

Çantadan, 30 yaşında Polonyalı bir erkek adına düzenlenen kimlik çıktığı ancak kimlik için 21 Ocak 2022 tarihinde kayıp ilanı verildiği kaydedildi.

Olayın ardından tren istasyonu ve çevresinde bomba araması yapıldığı aktarıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken kaçan kişiyi arama çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi.

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Almanya’da akılalmaz kovalamaca! Tesadüfen fark edildi: Sırt çantasından ‘ölüm’ çıktı!
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