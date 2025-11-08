Almanya’da aktivistler İsrail’e silah satışını protesto etti

Gazze'deki sivillerin yaşadığı acılara dikkati çekmek için bir araya gelen yaklaşık 40 kişilik aktivist grup, Hamburg Limanı'ndaki Eurogate ve Burchardka konteyner terminalleri arasındaki demir yolunu bloke etti.

Aktivist sözcüsü Jule Fink, "Filistin'le dayanışma içinde sivil itaatsizlikte bulunmamızın doğru olduğunu düşünüyorum. İsrail hükümetinin Filistin'de savaş suçları işlediği uzun zamandır açık. Bu, bir soykırım ve Alman hükümeti buna aktif olarak katılıyor. Almanya, limanları üzerinden İsrail'e silah ihraç etmeye devam ediyor. Hamburg halkı, neden buradaki limanın silah sevkiyatları için bir merkez olmasına izin veriyor?" ifadelerini kullandı.

POLİS EYLEMCİLERİ RAYLARDAN ÇIKARDI

Saatler süren eylemde güvenlik önlemleri kapsamında, üzerinden 15 bin volt elektrik geçen hatlara topraklama yapıldı. Liman işçilerinin de destek verdiği eylem, polisin aktivistleri tek tek kucaklayarak raylardan çıkarmasıyla sona erdi.