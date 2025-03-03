Almanya’da araç kalabalığa daldı 2 ölü

Almanya'nın Mannheim kentinde bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu 2 kişi öldü ve biri çocuk 3 kişi de ağır yaralandı. Baden-Württemberg Eyaleti İçişleri Bakanı Thomas Strobl, 40 yaşındaki Alman sürücünün gözaltına alındığını bildirdi. Polis açıklamasında ise şüphelinin tek başına hareket ettiğinin düşünüldüğü belirtildi. Magdeburg kentinde de 20 Aralık'ta Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.