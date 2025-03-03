Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı

Mannheimer Morgen gazetesi pazartesi günü görgü tanıklarına dayanarak, Almanya'nın batısındaki Mannheim kentinde bir aracın kalabalığın içine daldığını bildirdi.

Yetkililer, şehir merkezinde polis operasyonunun sürdüğünü söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Mannheim polisi yaptığı açıklamada, "Şu anda Mannheim şehir merkezinde, Wasserturm/Plankenkopf civarında bir polis operasyonu yürütülüyor. " ifadelerini kullandı.

Ayrıca insanlara Mannheim şehir merkezinden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

Alman medyasına göre, olayda şu ana kadar 1 kişi hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise tutuklandı.