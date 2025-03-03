Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı
Almanya'nın Mannheim kentinde bir arabanın yayalara çarpması paniğe yol açtı. Polisin olay yerine geldiği belirtilirken, bölgeden uzak durulması çağrısı yapıldı.
Mannheimer Morgen gazetesi pazartesi günü görgü tanıklarına dayanarak, Almanya'nın batısındaki Mannheim kentinde bir aracın kalabalığın içine daldığını bildirdi.
Yetkililer, şehir merkezinde polis operasyonunun sürdüğünü söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.
Mannheim polisi yaptığı açıklamada, "Şu anda Mannheim şehir merkezinde, Wasserturm/Plankenkopf civarında bir polis operasyonu yürütülüyor. " ifadelerini kullandı.
Ayrıca insanlara Mannheim şehir merkezinden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.
Alman medyasına göre, olayda şu ana kadar 1 kişi hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise tutuklandı.
Bild gazetesi, "Mannheim24" gazetesine dayandırdığı haberinde, siyah bir SUV'nin geçit töreni alanından su kulesine doğru kalabalığın içine doğru gittiğini bildirdi.
Çok sayıda ağır yaralı olduğu ve çok sayıda acil müdahale ekibinin bölgede bulunduğu belirtildi.