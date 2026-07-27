Almanya’da araçlı saldırgan öldürüldü

Almanya’da araçlı saldırgan öldürüldü
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Almanya'nın başkenti Berlin'de Christopher Street Day (LGBT) etkinliği sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı. Bir kadın hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı. Aracı kullanan kişinin Lübnan kökenli Alman vatandaşı 21 yaşındaki Abdul Ballout olduğu açıklandı. İçişleri Bakanlığı, cezaevi geçmişi bulunan Ballout'un saldırıyı önceden planladığını açıkladı. Şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Ardından yapılan açıklamada, yakalanacağını anlayınca polislere bıçakla saldıran Ballout'un vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi. Başbakan Friedrich Merz, saldırıyı "iğrenç" olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de saldırıyı kınadı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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