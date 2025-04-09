Almanya’da aşırı sağ iktidara yürüyor

Almanya'da, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, ilk kez bir ankette birinci parti oldu. İpsos araştırma şirketinin yaptığı ankete göre, 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimlerde yüzde 20.8 oy alan AfD, 6 hafta içinde oyunu 4.2 puan artırarak yüzde 25'e çıkardı. Erken genel seçimden yüzde 28.6 ile birinci çıkan Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise ankette yüzde 24 ile ikinci sırada yer aldı. Böylelikle AfD ilk kez bir kamuoyu yoklamasında birinci parti oldu.