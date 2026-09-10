Almanya’da aşırı sağ paniği
Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Saksonya- Anhalt eyalet seçimlerinde elde ettiği tarihi zaferin ardından patlak veren gerilim büyüyor. Tartışma yaratan seçim vaatleriyle tepkilerin odağındaki AfD'ye karşı binlerce kişi sokaklara dökülürken gözler 20 Eylül'de sandık başına gitmeye hazırlanan başkent Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerine çevrildi. İki eyaletin AFD'nin sıradaki hedef olduğu belirtilirken eyaletlerde endişe hâkim. Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ise AfD'nin başarısının "gerçek bir dönüm noktası" olduğunu belitti.
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