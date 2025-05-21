Almanya’da aşırı sağa operasyon: ‘Terör’ hücresi çökertildi

Almanya Federal Başsavcılığından yapılan açıklamada, 4 farklı eyaletteki 13 farklı meskene yapılan baskınlarda Benjamin H, Ben-Maxim H, Jerome M, Lenny M. ve Jason R'nin gözaltına alındıkları belirtildi.

Gözaltına alınanların yaşlarının 14 ila 18 arasında değiştiği ve haklarında terör örgütüne üye olmak, örgüte yardım ve yataklıkta bulunma, cinayete teşebbüs ve kundaklama suçlamalarının bulunduğu ifade edildi.

Gözaltına alınan aşırı sağcı Almanların geçen yıl kurulan "Son Savunma Dalgası" adlı "terör örgütüne" üye oldukları ve kendilerini "Alman ulusunu" savunmak için son çare olarak gördükleri kaydedildi.