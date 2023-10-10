Almanya'da "aşırı sağcı" içerikli mektuplar gönderen şüpheliye soruşturma

Savcılık ve polis tarafından yapılan açıklamada, 50 yaşındaki şüphelinin tüm suçlarını itiraf ettiği belirtildi.

Şüphelinin çoğu aşırı sağcı içerikli ve İslam karşıtlığı içeren 41 mektubu, çeşitli eyaletlerdeki camiler başta olmak üzere çok sayıda kuruma gönderdiği ifade edildi.

Yetkililere göre tek başına hareket eden kişinin bilinen bir aşırı sağcı eyleminin bulunmadığı belirtildi.

Şüphelinin mektupları daha önce kişisel bir anlaşmazlık yaşadığı Osnabrück'te yaşayan bir aile adına gönderdiği ve bu eylemle onları lekelemek istediğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Osnabrück savcılığı şüpheli hakkında hakaret, iftira, anayasaya aykırı örgütlerin sembollerini kullanma ve telif hakları yasasını ihlal etme suçlamalarından soruşturma başlattı.

Şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.