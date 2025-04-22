Almanya’da atlıkarınca kazası: Çok sayıda yaralı var

Alman basınında yer alan haberlerde, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Bayreuth kentinde düzenlenen Bahar Festivalindeki zincirli bir atlıkarıncada meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Kazanın nedeni ve yaralı sayısı hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, kaza sonrası çok sayıda kurtarma görevlisinin olay yerinde çalışma yürüttüğü ifade edildi.