Almanya’da Başbakan Merz’e soğuk duş: Memnuniyetsizlik rekor seviyede

18-24 Kasım tarihleri arasında 2 bin 501 kişiyle yapılan ankette, "Başbakan Merz'in şu ana kadar yaptığı çalışmalarından memnunum" ifadesine katılımcıların yüzde 75'i "hayır", yüzde 23'ü "evet" yanıtını verdi.

MEMNUN OLANLARIN ORANI YÜZDE 23

Haziran ortasından bu yana Merz'den memnun olanların oranının 20 puan düşerek yüzde 23'e inmesi; memnun olmayanların ise 26 puan artarak yüzde 49'dan yüzde 75'e çıkması dikkat çekti.

Almanya'nın doğu eyaletlerinde yaşayanların yüzde 78'inin, Bavyera'da yaşayanların yüzde 79'unun ve serbest meslek sahibi olanların yüzde 80'inin, Merz'in çalışmalarından memnun olmaması dikkati çekti.

Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) destekçilerinin yüzde 70'inin, Merz'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) destekçilerinin yüzde 40'ının, hükümetin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) destekçilerinin de yüzde 52'sinin Merz'in bugüne kadar yaptığı çalışmalarından memnun olmadığı belirlendi.

AŞIRI SAĞCI AFD BİRİNCİ SIRADA

Ankete göre, Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi yüzde 26 oy oranıyla Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin önünde birinci sırada yer alıyor.

Yüzde 25 ile ikinci sırada yer alan CDU/CSU, 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimde aldığı yüzde 28,6 oy oranının altında kaldı.

Hükümet ortağı SPD'nin yüzde 14 oy oranında kaldığı ankette Yeşillerin oy oranı yüzde 12, Sol Partinin oy oranı da yüzde 11 oldu.

CDU/CSU'nun 23 Şubat'ta yapılan erken seçimi kazanmasının ardından Başbakan Merz liderliğinde 6 Mayıs'ta SPD ile koalisyon hükümetini kurulmuştu.