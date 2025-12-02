Almanya’da başörtülü hakim adayına ret kararı! Mahkeme itirazı kabul etmedi

Darmstadt İdare Mahkemesi, Hessen eyaleti Adalet Bakanlığının, başörtülü kadın aleyhine verdiği ret kararının yerinde olduğuna hükmetti.

KARAR TEMYİZE AÇIK

Mahkeme, kararında hakim ve savcıların dini çağrışım yapan kıyafetler kullanmasının devletin dünya görüşü ve dini tarafsızlığıyla bağdaşmadığını savundu. Kararın temyize açık olduğu belirtildi.

Müslüman olan ve başörtüsü takmayı dini zorunluluk olarak gören davacı kadın, hakimlik veya savcılık başvuru sürecindeki sözlü mülakatta, başörtüsünü çıkarmaya hazır olmadığını belirtmiş ve başvurusu "başörtüsünün dini sembol olduğu gerekçesiyle" reddedilmiş, konu da mahkemeye taşınmıştı.