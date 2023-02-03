Almanya’da başörtüsü zaferi

Berlin'debir öğretmen adayının, başörtülü çalışılmasına izin verilmeyince Berlin Eğitim Senatörlüğü'ne karşı 2017'de açtığı dava, Anayasa Mahkemesi'ne kadar taşındı. Berlin Eyaleti'ni haksız bulan mahkeme, "Başörtüsü takmak genel olarak yasaklanmamalı" kararı verdi. Berlin bu kararla uygulamada bulunan kamusal alanlarda tüm dini sembollerin kullanılmamasını öngören Tarafsızlık Yasası'nı değiştirmek zorunda kalacak.Sözkonusu öğretmen adayı, önce Berlin Eyalet İş Mahkemesi'ne başvurmuş, mahkeme senatoyu tazminata mahkûm etmişti. Senato karara itiraz edince dava, Erfurt'ta bulunan Federal İş Mahkemesi'ne taşınmıştı. Temyiz davasında da öğretmen adayına senatonun, 5 bin 189 euro tazminat ödemesi kararlaştırılmıştı. Davayı bırakmayan Senato, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.Davada, Berlin Senatosu'nun avukatlığını ülkede İslam'ı tahrif etme girişimleriyle tanıdığımız Seyran Ateş üstlendi. "İslam ve Çeşitlilik" adı altında eşcinselleri sözde camisi etrafında toplamak üzere harekete geçen Ateş, başörtüsü yasağının en büyük savunucusu oldu. FETÖ'cülere de yakın olan Ateş, eşcinsellerin haklarını savunuyormuş görüntüsü ile ülkede oluşturulmak istenen 'Almanya İslam'ı' projesinde kullanılıyor.