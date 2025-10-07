Almanya'da belediye başkanına bıçaklı saldırı! Durumu ağır
Almanya'nın Ruhr bölgesindeki Herdecke şehrinin yeni seçilen belediye başkanı Iris Stalzer, evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Alman haber ajanslarının güvenlik güçlerine dayandırdığı habere göre, Herdecke Belediye Başkanı Iris Stalzer, evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı.
ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİ ALDI
Stalzer, aldığı çok sayıda bıçak darbesi sonucu ağır yaralandı. Saldırı sonrası sürüklenerek evine girmeyi başaran Stalzer'in, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.
BAŞBAKAN FRIEDRICH MERZ KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Herdecke'de korkunç bir saldırı haberi aldık. Bir an önce çözülmesi gerekiyor. Belediye Başkanı Iris Stalzer'in hayatından endişe ediyor ve tamamen iyileşmesini umuyoruz. Ailesi ve sevdikleriyle birlikteyim." ifadelerini kullandı.
Stalzer, 27 Eylül'de yapılan seçimin ikinci turda şehrin belediye başkanı seçilmişti.