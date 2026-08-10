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  • Almanya’da bürokrasi ve ödeme kuralları hastanın sağlığının önüne geçti: Acil hasta 4 gün boyunca kapı kapı gezdirildi!

Almanya’da bürokrasi ve ödeme kuralları hastanın sağlığının önüne geçti: Acil hasta 4 gün boyunca kapı kapı gezdirildi!

Almanya’da sağlık sisteminde yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Bielefeld bölgesinde yaşayan bir hasta, Lenf bezi şişliği nedeniyle gittiği hastanelerde 4 gün boyunca adeta oyalandı. Hastaya önce cerrahi müdahaleye gerek yok denilirken, bu sefer de kapasite yok denilerek müdahale edilmedi. Daha sonra özel doktora başvuran şahıs yine olumsuz yanıt alırken, geri sevk edilen hasta bu sefer de kadın hastalıkları bölümü olmadığı gerekçesiyle tedavi göremedi.

Almanya’da bürokrasi ve ödeme kuralları hastanın sağlığının önüne geçti: Acil hasta 4 gün boyunca kapı kapı gezdirildi!

Almanya'da sağlık sistemindeki reformlar ve sağlık harcamalarındaki kısıtlamalar sıkça gündeme gelirken, yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi.

Almanya’da bürokrasi ve ödeme kuralları hastanın sağlığının önüne geçti: Acil hasta 4 gün boyunca kapı kapı gezdirildi!

Bielefeld bölgesinde yaşayan hasta bir kadın çekti. İddiaya göre, 06 Ağustos Perşembe akşamı, sol göğsünde oluşan ve şiddetli ağrıya yol açan iltihaplı doku (20 x 13 x 19 mm ve lenf bezi şişliği) nedeniyle Klinikum Bielefeld Mitte Acil Servisi'ne başvuran kadın, burada yapılan tekiklerde söz konusu dokunun operasyonla alınması gerektiğini yazılı olarak belgeledi.

Almanya’da bürokrasi ve ödeme kuralları hastanın sağlığının önüne geçti: Acil hasta 4 gün boyunca kapı kapı gezdirildi!

AMELİYAT İPTAL EDİLDİ

07 Ağustos Cuma Sabahı Senoloji Merkezi'nden aranan kadına durumunun jinekolojik değil "cerrahi" olduğu belirtilerek, ameliyatı iptal edildi. Aynı günün akşamı kadına ulaşan hastane, cerrahi bölümüne gitmesi gerektiği söylendi. Cerrahi bölümüne giden kadın nöbetçi doktorun kendisine o an bir şey yapamayacağını ve kendisini pazartesi sabahına yönlendirdiğini ifade ederek, yine müdahale göremediğini öne sürdü.

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Almanya’da bürokrasi ve ödeme kuralları hastanın sağlığının önüne geçti: Acil hasta 4 gün boyunca kapı kapı gezdirildi!

YILAN HİKAYESİNE DÖNEN TEDAVİ

Tedavisini görmek için gelen kadının önüne bir engel daha çıktı. Hastanın dosyasını bulamayan hastane, bulunan dosyalar sonrası bu sefer de "kapasite yok" denerek, özel doktorlara yönlendirildi.

Almanya’da bürokrasi ve ödeme kuralları hastanın sağlığının önüne geçti: Acil hasta 4 gün boyunca kapı kapı gezdirildi!

YİNE KABUL EDİLMEDİ

Bir ümitle özel doktorların kapısını çalan kadının suratına kapılar yine kapandı. Bundan sonra hastane kendisini Klinikum Rosenhöhe'ye sevk etti. Talihsiz kadın sevk edildiği yerde yine tedavisi reddedilerek Klinikum Bielefeld Mitte'ye geri yollandı.

Almanya’da bürokrasi ve ödeme kuralları hastanın sağlığının önüne geçti: Acil hasta 4 gün boyunca kapı kapı gezdirildi!

YİNE DÖNÜŞ ALAMADI

Tekrar gittiği Klinikum Bielefeld Mitte'de tedavisi reddedilen hastanın bu sefer de üçüncü bir hastane olan Franziskus Hospital'e gitmesi önerildi.

Almanya’da bürokrasi ve ödeme kuralları hastanın sağlığının önüne geçti: Acil hasta 4 gün boyunca kapı kapı gezdirildi!

SKANDAL İTİRAF

Tedavisini bir türlü alamayan kadın oradan oraya savrulurken, iddiaya göre söz konusu olumsuz yanıtların nedeni ortaya çıktı.

Almanya’da bürokrasi ve ödeme kuralları hastanın sağlığının önüne geçti: Acil hasta 4 gün boyunca kapı kapı gezdirildi!

"KÜÇÜK MÜDAHALELER SİGORTA TARAFINDAN KARŞILANMIYOR"

Almanya'da 1 Haziran'da yürürlüğe giren düzenleme sonrası bu aksamaların yaşandığını iddia eden kadın acil servistekilerin durumu itiraf ettiklerini ifade ederek, şu açıklamalara yer verdi: "Acil serviste yaşanan tartışma üzerine hastane görevlileri, 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeler nedeniyle bu tür küçük cerrahi müdahalelerin masraflarının artık sigortalar tarafından hastaneye ödenmediğini, bu yüzden işlemi yapamadıklarını açıkça ifade ettiler."

Almanya’da bürokrasi ve ödeme kuralları hastanın sağlığının önüne geçti: Acil hasta 4 gün boyunca kapı kapı gezdirildi!

"4 GÜN BOYUNCA MEKİK DOKUTULDUM"

"Tıbben kanıtlanmış şiddetli bir enfeksiyon ve yüksek ağrıyla 4 gün boyunca hastaneler, katlar ve poliklinikler arasında mekik dokutuldum" diyen kadın, "Hastane bölümlerinin kendi arasındaki yetki ve bütçe anlaşmazlıklarının faturası bir acil hastaya kesildi ve hiçbir tıbbi müdahale yapılmadan evime dönmek zorunda bırakıldım." dedi. Yaşanan bu olay Almanya'daki sağlık sisteminin nereye gittiğini sorgulattı.

#ALMANYA #SAĞLIK

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