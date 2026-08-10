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Almanya’da bürokrasi ve ödeme kuralları hastanın sağlığının önüne geçti: Acil hasta 4 gün boyunca kapı kapı gezdirildi!

Almanya’da bürokrasi ve ödeme kuralları hastanın sağlığının önüne geçti: Acil hasta 4 gün boyunca kapı kapı gezdirildi!

Almanya’da sağlık sisteminde yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Bielefeld bölgesinde yaşayan bir hasta, Lenf bezi şişliği nedeniyle gittiği hastanelerde 4 gün boyunca adeta oyalandı. Hastaya önce cerrahi müdahaleye gerek yok denilirken, bu sefer de kapasite yok denilerek müdahale edilmedi. Daha sonra özel doktora başvuran şahıs yine olumsuz yanıt alırken, geri sevk edilen hasta bu sefer de kadın hastalıkları bölümü olmadığı gerekçesiyle tedavi göremedi.

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2026 21:41 Son Güncelleme: 10 Ağustos 2026 22:55

Almanya'da sağlık sistemindeki reformlar ve sağlık harcamalarındaki kısıtlamalar sıkça gündeme gelirken, yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi.

Bielefeld bölgesinde yaşayan hasta bir kadın çekti. İddiaya göre, 06 Ağustos Perşembe akşamı, sol göğsünde oluşan ve şiddetli ağrıya yol açan iltihaplı doku (20 x 13 x 19 mm ve lenf bezi şişliği) nedeniyle Klinikum Bielefeld Mitte Acil Servisi'ne başvuran kadın, burada yapılan tekiklerde söz konusu dokunun operasyonla alınması gerektiğini yazılı olarak belgeledi.