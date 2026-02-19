Haberler

Almanya’da bütçe kesintileri medyayı vurdu: Deutsche Welle kadrolarını tasfiye ediyor

Alman federal hükümetinin 2026 bütçesinde yaptığı 10 milyon avroluk kesinti ve artan personel maliyetleri, ülkenin uluslararası yayın gücü olan Deutsche Welle’yi kapsamlı bir tasarruf planına zorladı. 60 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Yunanca servis kapatılırken, yaklaşık 160 kadro tasfiye ediliyor.

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 11:02 Son Güncelleme: 19 Şubat 2026 11:08

Almanya'da kamuya ait uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle'den (DW) yapılan açıklamaya göre, kurumun Yayın Kurulu, İdari Kurulu ve yönetim birimleri özel oturumda Alman federal hükümetinin bütçe kesintileri ve yükselen personel giderleri karşısında 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek kapsamlı bir tasarruf paketine onay verdi. Hükümetin DW'ye ayırdığı yıllık ödenekleri 10 milyon avro azaltarak 415 milyon avroya çekmesi ve toplu iş sözleşmelerinden doğan 11 milyon avroluk ek maliyet artışının karşılanmaması kurumu 21 milyon avroluk bir bütçe disiplini uygulamaya zorladı.

YUNANCA YAYIN SERVİSİ KAPATILIYOR Tasarruf planı kapsamında, 60 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Yunanca yayın servisinin, "Yunanistan'ın istikrarlı bir medya ortamına sahip AB üyesi olması" gerekçesiyle kapatılmasına karar verildi. Plan kapsamında, "DW Almanca" ile dil eğitim portalı birleştirilecek ve bu birimin bütçesi yaklaşık yarı yarıya düşürülecek, ayrıca yaklaşık 160 kadro tasfiye edilecek. Yeni format, Almanya dışındaki ileri düzey dil öğrenenleri hedefleyecek. Dari ve Peştuca servislerinde kesintiye gidilirken, İspanyolca televizyon haberlerinin sayısı azaltılacak. Tasarrufun üçte birinden fazlası, idari giderlerin azaltılması, yapay zeka kullanımı ve teknik yatırımların ertelenmesiyle sağlanacak. Uluslararası muhabirlik ofislerinin genişletilmesi yavaşlatılırken, uygulama geliştirme ve bina tadilatları gibi alanlarda fonlar kesilecek. Kurum yönetimi, kadro iptallerine rağmen zorunlu işten çıkarmalara başvurulmayacağını ve sürecin sosyal sorumluluk prensipleriyle yürütüleceğini açıkladı.