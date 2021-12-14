Almanya’da camiye çirkin saldırı! Gözaltına alındılar

Sert cisimler atarak caminin camlarını kıran yüzleri maskeli göstericiler, çevredeki araçlara da zarar verdi. Leipzig polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıyla bağlantılı 11 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiğini belirtildi.

Leipzig kentinde gösterilerine devam eden aşırı solcular, Volkmarsdorf semtindeki Eisenbahn Caddesi'nde çöp konteynerlerini ateşe verip, havai fişeklerle araçları kundaklamaya çalıştı.