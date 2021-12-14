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Giriş Tarihi: 14.12.2021 11:21 Son Güncelleme: 14.12.2021 11:26

Almanya’da camiye çirkin saldırı! Gözaltına alındılar

İHA
Almanya’da camiye çirkin saldırı! Gözaltına alındılar

Almanya’nın Leipzig kentinde dün akşam saatlerinde bir camiye yönelik çirkin bir saldırı gerçekleşti. Eyüp Sultan Camii’ne sert cisimler atarak saldırı düzenleyen 11 kişinin, gözaltına alındığı bildirildi.

Almanya'da dün akşam saatlerinde Leipzig kentinde aşırı solculardan oluşan yaklaşık 100 kişilik bir grup, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Hermann-Liebmann Caddesi'ndeki Eyüp Sultan Camii'ne saldırdı.

Sert cisimler atarak caminin camlarını kıran yüzleri maskeli göstericiler, çevredeki araçlara da zarar verdi. Leipzig polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıyla bağlantılı 11 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiğini belirtildi.

Leipzig kentinde gösterilerine devam eden aşırı solcular, Volkmarsdorf semtindeki Eisenbahn Caddesi'nde çöp konteynerlerini ateşe verip, havai fişeklerle araçları kundaklamaya çalıştı.

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Almanya’da camiye çirkin saldırı! Gözaltına alındılar
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