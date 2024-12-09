Almanya’da cinsel taciz davası: Katolik rahip suçlu bulundu

PİSKOPOSLUK CİNSEL İSTİSMARLARI ÖRTBAS ETMİŞ

Almanya'nın Trier kentinde Katolik rahiplerin işlediği cinsel istismar suçlarının piskoposluk yetkilileri tarafından onlarca yıl örtbas edildiği ortaya çıkmıştı.

Trier Piskoposluğu çatısındaki cinsel taciz vakalarını araştıran 7 kişilik bağımsız komisyonun raporuna göre 1946'dan 2021 yılının sonlarına kadar Trier Piskoposluğunun sorumluluğundaki bölgede 195 fail ile 513 cinsel istismar kurbanının olduğu belirlenmişti.

Haziran 2021'den beri vakalarla ilgili incelemelerde bulunan komisyonun çalışmalarının 6 yılda tamamlanması bekleniyor.