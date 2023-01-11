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Giriş Tarihi: 12.1.2023

Almanya’da çöp yasasına yoksulluk ayarı

Avrupa’daki ekonomik krizin etkileri her geçen gün artıyor. Almanya’da çöpten yiyecek toplamak yasaktı. Ancak krizle birlikte durum değişiyor. Çöplerden yiyecek alanların sayısı artınca yasağın kaldırılması gündemde

Almanya’da çöp yasasına yoksulluk ayarı
Önce pandemi, ardından da Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş nedeniyle başgösteren enerji krizine bağlı ekonomik sıkıntı, Avrupa'da hayatın birçok alanını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak Almanya'da bir ceza yasasının değiştirilmesi gündeme geldi. Almanya'da çöpe atılan yiyeceklerin çöp kutusundan çıkarılması yasak. Ülkede özellikle süpermarketlerin hâlâ tüketilebilir durumda olmasına rağmen son tüketim tarihi geçtiği için çöpe attığı gıda ürünlerini çöpten alanların, bundan dolayı cezalandırılmaması talep edildi.




BAKANLAR HAREKETE GEÇTİ
Çöp konteynerlerinden yiyecek almanın suç olmaktan çıkarılması için ilk somut adım atıldı. Çöplerden yiyecek almayı suç olmaktan çıkarmak isteyen Tarım Bakanı Cem Özdemir ve Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, bu konuda yasal düzenleme yapmak için anlaşmaya vardı. İki bakan, bir mektupla federal eyaletlerin adalet bakanlarını bu girişim hakkında bilgilendirdi.



2 MİLYON KİŞİYE YARDIM
Adalet Bakanı Buschmann "İnsanlar atılan yiyecekleri mülke zarar vermeden veya izinsiz girmeden yanlarında eve götürürlerse, o zaman başka bir cezai kovuşturma açılması gerektiğini düşünmüyorum" diye konuştu. Almanya'da hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle gıda yardımı alanların sayısı iki kat artarak 2 milyona ulaşmıştı. Çöp kutularından yiyecek alanlar, yakalanması durumunda halen mahkeme huzurunda yargılanıyor. Ancak artan hayat pahalılığı nedeniyle çöpten geçinenlerin sayısının artması, hükümeti harekete geçirdi. Almanya'da her yıl 11 milyon ton gıda maddesi çöpe gidiyor.

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Almanya’da çöp yasasına yoksulluk ayarı
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