Almanya’da darbe operasyonu: Baskın planı deşifre oldu! 25 gözaltı...

ALMAN İMPARATORLUĞU'NU ÖRNEK ALMIŞLAR

Alman Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu sabahtan beri büyük bir terörle mücadele operasyonu düzenlendiğini belirterek, federal savcının bir terör ağını soruşturduğunu ifade etti.

Buschmann, "Anayasal kurumlara silahlı bir saldırı planlandığına dair bir şüphe var." ifadesini kullandı.

Alman İmparatorluğu'nu örnek alan grubun üyelerinin, modern Alman devletini tanımadığı belirtiliyor.