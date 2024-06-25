“Almanya’da demokrasiyi arıyorum ama bulamıyorum”

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı Aydın Akın, "demokratik haklar" için 220 bin kilometreden fazla yol yaptı. Almanya'da Türklerin yerel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olmaması üzerine konuya dikkat çekmeye karar veren Akın, Türk bayrağı astığı bisikletiyle Berlin yollarında 220 bin kilometreden fazla yol aldı. Son 20 yıldır neredeyse her gün "yabancılara seçim, vergi ve vatandaşlık gibi haklarda eşit haklar" verilmesi için 60 kilometre bisiklet sürdüğünü belirten Akın, "Demokrasiyi arıyorum ama bulamıyorum" dedi.