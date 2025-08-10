Almanya’da dikkat çeken Filistin anketi: Yarısından çoğu destekliyor

Forsa şirketinin Almanya'da "Internationale Politik" dergisi için yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 54'ü, "Almanya, Filistin'i şimdi devlet olarak tanımalı mı?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

Ankete katılanların yüzde 31'i bu soruyu "Hayır", yüzde 15'i de "Bilmiyorum" şeklinde cevapladı.

Ülkenin batısında yer alan eyaletlerde Almanya'nın Filistin'i şimdi devlet olarak tanımasını isteyenlerin oranı yüzde 53, doğudaki eyaletlerde bu oran yüzde 59 olarak tespit edildi.

Yaşı 30'un altında olanların yüzde 60'ı, Almanya'nın Filistin'i şimdi devlet olarak tanımasını isterken, bu yaş grubunda buna karşı çıkanların oranı yüzde 22'de kaldı.